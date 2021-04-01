В Литве выявили тысячи случаев заражения коронавирусом у норок

Более семи тысяч случаев заражения коронавирусом выявили на норковой ферме в Радвилишкском районе районе Литвы. Об этом сообщает «Sputnik Литва» со ссылкой на государственную продовольственную и ветеринарную службу республики.

По данным ведомства, данная вспышка стала уже четвертой в указанном районе, а властям пока не удается остановить распространение инфекции. Специалисты предполагают, что причиной массового заражения мог стать инфицированный коронавирусом работник фермы.

Отмечается, что все заболевшие COVID-19 животные будут изолированы и истреблены, их тушки — уничтожены. Кроме того, власти запретили вывозить с территории фермы корма, оборудование и любые продукты животного происхождения. В районе заражения объявлен карантин.

Впервые коронавирус у норок был обнаружен в ноябре 2020 года в Дании. У животных выявили штамм инфекции, которая передавалась людям и ослабляла способность к образованию антител. Правительство страны распорядилось уничтожить 17 миллионов особей.

После этого вспышки на животноводческих фермах были зафиксированы и в других странах Европы и Северной Америки. В США в середине декабря ученые также выявили случай заражения коронавирусом у дикой норки.