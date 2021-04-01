На «Евровидении» разрешат присутствовать зрителям в рамках эксперимента

На международном песенном конкурсе «Евровидение» в Роттердаме разрешат присутствовать зрителям в рамках эксперимента. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Материалы по теме Народные мотивы Рок, шансон или Манижа: кто победит на одном из самых скандальных «Евровидений» в истории? Сами-то местные? Манижа поедет на «Евровидение» с песней про сильных русских женщин. За что ее возненавидели россияне?

«Мы приветствуем это решение голландского правительства и возможность пригласить фанатов присоединиться к нам», — рассказал исполнительный директор «Евровидения» Мартин Остердаль.

Отмечается, что для допуска на съемки шоу зрители должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. В данный момент на мероприятие приглашают только жителей Нидерландов. При ухудшении эпидемиологической обстановки возможна отмена эксперимента.

Конкурс «Евровидение» пройдет 18–22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Россию на конкурсе представит певица Manizha.