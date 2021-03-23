Назван вероятный победитель «Евровидения»

Букмекеры назвали вероятного победителя «Евровидения» в 2021 году. Прогнозы были опубликованы на сайте Eurovisionworld.

Эксперты прочат победу на песенном конкурсе певице из Мальты Дестини Чукуньере, которая выступит с песней Je Me Casse. Второе и третье место, по прогнозам экспертов, займут представители Швейцарии и Франции, соответственно. От Швейцарии в этом году поедет музыкант Джон Мухарремай, также известный под сценическим псевдонимом Gjon’s Tears, от Франции — артистка Барбара Прави. Российскую исполнительницу Манижу предварительно поставили на 13-ю позицию в списке.

Ранее участника «Евровидения» от Грузии Торнике Кипиани потребовали исключить из конкурса. Причиной этому стали публикации артиста в Facebook, в которых он в нецензурной форме обратился к раскритиковавшим его песню людям.

Песенный конкурс, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавирусной инфекции, пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.