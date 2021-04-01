Эксперты раскрыли влияние стресса на кожу лица и рассказали о способах предотвращения его негативных последствий. Об этом пишет Independent.

По словам британского дерматолога Полы Оливер (Paula Oliver), режим самоизоляции, введенный из-за пандемии коронавируса, тяжело сказывается на психическом здоровье большинства людей. Такой стресс может привести к возникновению экземы и псориаза.

Дерматолог из Великобритании Алия Ахмед (Alia Ahmed) объяснила, как именно эмоциональная нестабильность влияет на состояние кожных покровов. «Стресс активирует в мозгу высвобождение различных химических соединений и гормонов, которые вызывают воспаления как в организме, так и на коже. Чувство эмоционального истощения приводит к выбросу гормона стресса кортизола, который влияет на иммунную систему. В связи с этим кожа становится сухой и чувствительной, появляются морщины и пигментация, происходит преждевременное старение», — подчеркнула она.

Ахмед объяснила, что для предотвращения ухудшения состояния кожи нужно начать менять образ жизни и уменьшить вероятность появления стресса. Так, специалист порекомендовала учитывать количество сна, объем ежедневного потребления жидкости, качество пищи и время, затрачиваемое на физические упражнения.

Доктор Оливер посоветовала придерживаться здоровой, сбалансированной диеты, полной листовой зелени, полезных жиров и продуктов с высоким содержанием клетчатки. Помимо этого, нужно выпивать как минимум два литра воды в день. Это поможет увлажнить кожу и предотвратить появление прыщей и признаки преждевременного старения.

Кроме того, дерматологи порекомендовали регулярно увлажнять и смягчать кожу различными маслами и кремами. Это восполнит водный баланс, улучшит эластичность кожи, а также снизит риск возникновения экземы и псориаза.

В декабре 2020 года эксперты описали, как постоянное нахождение дома может отразиться на внешности. По словам нью-йоркского дерматолога Райана Тернера (Ryan Turner), сухой и грязный воздух в помещении может пагубно отразиться на качестве кожи. Кроме того, безвылазное пребывание в квартире может привести к нарушению защитного барьера кожи, обострению экземы, которая сопровождается покраснениями и шелушениями. Чтобы решить эту проблему, специалист рекомендует приобретать очистители воздуха.