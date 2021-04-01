Российские банки лишили поблажек

Центробанк с 1 апреля лишил российские коммерческие банки поблажек, введенных в прошлом году для преодоления последствий пандемии коронавируса, пишет РБК.

Главное изменение, которое вступило в силу 1 апреля, касается обязательство по созданию резервов на возможные потери по ссудам. Эти резервы создаются в пассивной части баланса, а в активной отражаются в качестве расходов (которые в реальности не совершаются). Это в свою очередь влечет за собой уменьшение капитала, отражаемого в отчетности, которая предоставляется кредитными организациями ЦБ на ежедневной основе.

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Когда величина капитала снижается слишком сильно, банкам требуется пополнить его для соблюдения норматива достаточности капитала. Резервы создаются в зависимости от качества каждого конкретного выданного кредита и могут составлять от нуля до 100 процентов его величины.

С весны прошлого года и до сих пор банки имели право временно относить реструктурированные кредиты, выданные крупному бизнесу, к более высокой категории качества — как если бы они были выданы на общих основаниях. Это влекло за собой обязательство по созданию меньших резервов, а, следовательно, и отражению в отчетности менее значительного снижения капитала.

По данным ЦБ, за последний год банки реструктурировали кредиты крупному бизнесу на 5,5 триллиона рублей, или на 15,4 процента от общего количества выданных займов.