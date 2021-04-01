Российский депутат оказался владельцем космического спутника, аппарат значится в качестве принадлежащего ему транспорта. Речь идет о депутате Самарской губернской думы, банкире Владимире Симонове. О его имуществе в своем Twitter написал другой региональный депутат Михаил Матвеев. На публикацию в соцсети обратило внимание издание «Идель.Реалии».

«Сызранский олигарх Владимир Симонов зарегистрировал... космический корабль :) Точнее, средство доставки на орбиту наноспутника. Разработка Самарского университета. Зачем Симонову спутник, для меня лично загадка», — написал Матвеев.

В декларации Симонова значится наноспутник SamSat-218, разработанный Самарским государственным аэрокосмическим университетом, уточняет «Идель.Реалии». Он предназначен для решения технологических и образовательных задач. В первую очередь — для отработки алгоритмов управления ориентацией наноспутников. С помощью аппарата ученые собирались управлять процессами, происходящими на борту, с мобильного устройства, подключенного к системе мобильной спутниковой связи GlobalStar.

На орбиту SamSat-218 запустили в 2016 году. Однако вскоре после запуска в работе спутника начались проблемы. Аппарат не смог выполнить свою миссию и в итоге превратился в космический мусор, он должен сойти с орбиты ориентировочно в 2021 году.