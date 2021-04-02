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Забравшийся в Елисейский дворец с коктейлем Молотова оказался белорусом

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Алексей Кузьмич
Алексей Кузьмич
Фото: страница Алексея Кузьмича на Facebook

Мужчина, вооруженный горящей бутылкой и забравшийся во двор Елисейского дворца, оказался художником из Белоруссии. Об этом пишет TUT.BY.

По информации издания, речь идет о 33-летнем белорусе по имени Алексей Кузьмич. В своих соцсетях мужчина рассказывал, что приехал в Париж, и также обращался в французскому лидеру Эммануэлю Макрону. «Сегодня я пришел совершить революцию», — говорится в записи Кузьмича.

Художник добавил, что Франция «скатывается к фашизму», а затем выложил на YouTube ролик, в котором якобы готовил коктейль Молотова. «Демократия возможна только через "коктейль Молотова". Задача власти — сделать коктейли холостыми», — указано в описании видео.

По данным издания Le Figaro, жидкость в бутылке оказалась неопасной, сам преступник заявил, что не хотел совершать насилие. Пока что французские власти не раскрывают личность правонарушителя.

1 апреля его задержали при попытке проникновения в резиденцию Макрона. Вместе с нарушителем полиция задержала пару, которая снимала его на видео. И мужчине, и сопровождавшим его предъявили обвинения в умышленном насилии с применением оружия.

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«Я пришел совершить революцию». Белорус с «коктейлем Молотова» хотел попасть в резиденцию Макрона Читать полностью: https://news.tut.by/culture/724917.html?c
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