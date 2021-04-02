Деми Ловато разыграла пережитые передозировку и изнасилование в клипе

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Американская поп-певица Деми Ловато выпустила клип на песню Dancing With The Devil, в котором разыграла пережитую передозировку наркотиками и перенесенное изнасилование наркодилером. Музыкальное видео опубликовано на YouTube-канале артистки в пятницу, 2 апреля.

В ролике артистка воспроизводит эпизоды вечера передозировки, произошедшей с ней в 2018 году. В клипе, в частности, присутствуют кадры того, как Ловато пишет своему драгдилеру, как теряет сознание, и как тот нависает над ней.

Деми Ловато госпитализировали с передозировкой наркотическими веществами в июле 2018 года. Сообщалось, что артистка употребила героин. Позже певица рассказала, что ее изнасиловал наркодилер.