Названы условия полетов в Турцию для россиян из 13 «запрещенных» аэропортов

Российские туроператоры предложили новые условия путешествий своим клиентам, забронировавшим путевки в Турцию с вылетом из 13 аэропортов, в которых запретили осуществлять перевозки в популярную страну. Об этом стало известно экспертам портала TourDom.ru.

По сообщению представителей туроператоров, аэропорт отправления по таким турам будет перенесен в город, авиагавань которого открыта для сообщения с Турцией. В частности, туристы из Краснодара, Воронежа и Волгограда вылетят из Ростова-на-Дону.

При этом, турагенты предоставляют разные решения организации трансфера. Так, россияне могут вылететь из родного города в Турцию с пересадкой в Ростове-на-Дону — у туристов будет два посадочных талона, повторная сдача багажа не потребуется.

Другие компании предлагают путешественникам добираться до аэропорта Кубани самостоятельно, обещая при этом частичную компенсацию расходов.

Ранее 30 марта сообщалось о приостановлении Росавиацией международного авиасообщения 13 российских городов с Турцией. Отмечалось, что туристам из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска с 1 апреля запрещено лететь в Турцию и Великобританию.