Врач предупредил о вреде удаленной работы с кровати и дивана

Удаленная работа с кровати и дивана может принести вред здоровью и привести к различным заболеваниям. Об этом в разговоре с «Москва 24» предупредил врач-остеопат, профессор кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета Владимир Фролов.

«Категорически нельзя работать с кровати. Во-первых, это неестественно. Необходимо, чтобы позиция позвоночника была вертикальной. Должен быть стол, опора для локтей, необходимое расстояние до экрана», — сказал медик, уточнив, что невозможно придумать никакой позы, которая могла бы быть безвредна в такой ситуации.

По его словам, когда человек работает, у него происходит напряжение умственных функций. Если при этом он находится в положении лежа или сидя, то идет напряжение определенных групп мышц и фасций, нарушается снабжение внутренних органов нервами для связи с центральной нервной системой. Это опасно для опорно-двигательного аппарата и может сказаться на внутренностях.

Медик отметил, что уменьшение движений в мышцах ведет к физиологическим изменениям, возможны проблемы со зрением, позвоночником и шейно-воротниковой зоной, головные боли, шум в ушах, нарушение микроциркуляции в головном мозге. «Когда длительное время шея и верхний грудной отдел находятся в неоптимальной позиции, это все сказывается в том числе на микроциркуляции и кровоснабжении», — пояснил Фролов.

В некоторых случаях работа в неправильном положении тела расшатывает психику, провоцирует депрессию, тревожность, раздражительность и хроническую усталость.

Заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин ранее говорил, что при сидячей работе можно сохранить здоровье, если сидеть в правильной позе, когда между корпусом и передней поверхностью бедра сохраняется прямой угол.