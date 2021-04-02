Мужчина плюнул в водителя автобуса и угодил в тюрьму

Житель Лондона угодил в тюрьму на 18 недель за то, что во время ссоры плюнул в водителя автобуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правоохранительных органов.

Отмечается, что инцидент произошел 13 февраля утром. 44-летний британец зашел в салон автобуса и отказался платить за проезд. После того, как водитель сделал мужчине замечание, тот стал вести себя агрессивно, а затем снял маску и плюнул в мужчину.

Благодаря защитному стеклу, разделяющему кабину и салон транспортного средства, водитель не пострадал. Когда пассажир вышел из автобуса, мужчина собрал образец его слюны со стекла и отнес в полицию.

Спустя полтора месяца, 24 марта, правоохранители задержали Майкла Айду. Тот признал свою вину в суде. Кроме тюремного срока ему также назначили выплату в пользу потерпевшего в размере 128 фунтов стерлингов (13 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в США офицер полиции отправился на карантин после того, как в ходе ареста в него плюнул мужчина, зараженный коронавирусом. Позже сотрудники тюрьмы подтвердили, что результат теста на коронавирус задержанного дал положительный результат.