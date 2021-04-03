Дети нашли гранату времен Первой мировой войны во дворе жилого дома

Во Франции дети обнаружили ручную гранату времен Первой мировой войны, играя на заднем дворе своего дома. Об этом сообщает газета Le Progres.

В коммуне Тассен-Ла-Деми-Люн дети случайно откопали гранату и рассказали об этом родителям, которые незамедлительно вызвали жандармов, а те — саперов.

Операция по извлечению и вывозу предмета проводилась на следующий день. Отмечается, что найденная граната уже не представляет большой угрозы. «Но никогда не знаешь, что может случиться, если сильно ударить по такому предмету», — отметил отец детей.

По мнению саперов, предмет пролежал во дворе почти у поверхности земли более 100 лет. Они предположили, что гранату завезли вместе с землей во время садовых работ.

В марте прошлого года жительница города Эдинбург, Шотландия, Великобритания, нашла в подвале своего дома секретное бомбоубежище времен Второй мировой войны. Внутри, помимо прочего, стояли две деревянные трехъярусные кровати для размещения на случай бомбежек. Также в помещении был аварийный выход, старая печь, длинная скамья вдоль стены и знак «Не курить».