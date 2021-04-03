Российский биатлонист в гонке сломал палку и метнул ее в сторону соперников

Биатлонист Вадим Филимонов в масс-старте чемпионата России, который проходит в Ханты-Мансийске, сломал палку и метнул ее в сторону соперников. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

На первом круге в подъеме произошло столкновение нескольких спортсменов, в числе которых был Филимонов. В результате биатлонист сломал палку и бросил часть инвентаря в сторону ушедших вперед соперников. Предмет ни в кого не попал. После второй стрельбы Филимонов отказался продолжать гонку, так как оказалось, что при столкновении он повредил и винтовку.

Победителем забега стал Евгений Гараничев, преодолевший дистанцию за 43 минуты 59 секунд. Серебро завоевал Антон Бабиков (плюс 1,7 секунды), третьим стал Алексей Шевченко (плюс 3,2 секунды).

В феврале норвежский журналист Эстен Сетер назвал российских биатлонистов мошенниками. По его мнению, раньше россияне побеждали благодаря допингу. Теперь же жесткий контроль не позволяет им принимать запрещенные препараты.