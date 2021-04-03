Названа самая популярная у россиян настольная игра

Самой популярной настольной игрой у россиян стала игра на координацию движений «Дженга». Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные интернет-магазина Ozon о продажах в данном сегменте за последние 17 лет.

Игра, в которой участники должны по очереди вынимать дощечки из башни, обогнала ближайшего конкурента почти втрое. Так, на втором месте расположилась игра на подбор ассоциаций «Имаджинариум». Третье место занял «Скрэббл» или же «Эрудит», в котором игроки должны составлять слова из букв, четвертое — словесная игра «Кто я». Пятое и шестое места достались стратегическим играм «Эволюция» и «Монополия».

В топ популярных настольных игр также вошли «Мафия», «Уно» и «Экивоки».

Ранее Министерство финансов представило набор информационных материалов, которые помогут повысить финансовую грамотность населения России. Среди них настольная игра «Не в деньгах счастье». На сайте проекта Минфина и Всемирного банка по повышению финансовой грамотности опубликована видеоинструкция к игре и дизайн-макет для печати на принтере и в типографии.