В Москве задержан подозреваемый в убийстве российского спортивного комментатора

В Новой Москве задержали Ризвана Котиева, подозреваемого в убийстве телеведущего и спортивного комментатора Амирхана Кокурхоева в 2017 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

По версии следствия, убийство произошло 1 января 2017 года в селе Нестеровское Сунженского района Ингушетии. Журналист и проживающий с ним на одной улице 26-летний Котиев поссорились, началась драка. Котиев ударил мужчину ножом и скрылся с места происшествия вместе со своим отцом.

Кокурхоева госпитализировали, однако он скончался, так и не приходя в сознание.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Уже вскоре, 5 января, следователи задержали отца Котиева. 60-летний мужчина заявил, что это он убил спортивного комментатора. Его приговорили к восьми с половиной годам колонии, а сына объявили в федеральный розыск.

Как уточнил источник агентства, пойманный беглец заключен под стражу.