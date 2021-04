Появились подробности о получившем тяжелую передозировку наркотиками рэпере DMX

Попавший в больницу с тяжелой передозировкой наркотиками американский рэпер и актер Эрл Симмонс, известный под псевдонимом DMX, по-прежнему находится в вегетативном состоянии — он ни на что не реагирует, врачи считают, что он может не выжить. Подробности о его состоянии выяснил портал TMZ.

Члены семьи рэпера предположили, что причиной такого состояния могло стать длительное отсутствие кислорода — медики пытались реанимировать рэпера в течение получаса после его госпитализации, и это способно оказать серьезное влияние на его мозг.

Другой источник заявил, что у Симмонса сохраняется «некоторая мозговая активность».

Американский рэпер был госпитализирован в пятницу, 2 апреля, после того как потерял сознание дома из-за передозировки наркотиков, которая вызвала сердечный приступ.

DMX (Dark Man X) — автор таких песен, как Party Up (Up in Here), Dogs Out, X Gon' Give It To Ya. Симмонс также снялся в нескольких кинофильмах, в том числе «Ромео должен умереть», «Живот», «От колыбели до могилы», «Сквозные ранения», «Никогда не умирай в одиночку» и «Тьма на окраине города».