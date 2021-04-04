Украинский военный подорвался на мине в Донбассе

Украинский военнослужащий подорвался на мине в Донецкой области и погиб. Об этом сообщается на странице штаба операции Объединенных сил Украины в Facebook.

«Недалеко от населенного пункта Шумы <...> Произошел подрыв на неизвестном минно-взрывном устройстве, вследствие которого боевое ранение несовместимо с жизнью получил военнослужащий Объединенных сил», — говорится в сообщении. Украинское командование принесло соболезнования близким военнослужащего.

Ранее генерал-майор, руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) Руслан Якубов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили интенсивность обстрелов по территории Донецка. По его словам, ситуация на линии соприкосновения обостряется с каждым часом.

Военный конфликт в Донбассе начался в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость после смены центральной власти в Киеве. Украина обвиняет Россию в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии.