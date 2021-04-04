Названы пять способных победить Украину вооружений России

Обозреватель журнала National Interest Марк Епископос (Mark Episkopos) назвал пять видов вооружений армии России, которые обеспечат Москве победу в случае войны с Украиной.

Как считает автор статьи, эскалация конфликта на юго-востоке Украины может привести к войне с Россией. Он подчеркнул, что у российской армии есть заметное превосходство в воздухе и по части противоракетной обороны, что создаст большие сложности для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также журналист полагает, что Украина не сможет победить российскую систему ПРО из-за того, что ВСУ не хватает скрытности. Эксперт напомнил о находящихся в Крыму зенитных ракетных комплексах (ЗРК) С-400 «Триумф», которые способны представлять угрозу для военных объектов на востоке и в центральной части Украины. Кроме того, Епископос напомнил об истребителях Су-35С, которые заряжены управляемыми бомбами и ракетами класса «воздух-земля».

Третьими в списке оказались БМП-3М, которые предназначены для боев на суше. Как считает автор публикации, они более маневренные и легкие по сравнению с танками.

Также журналист напомнил о Т-90М и заявил, что Россия — мировой лидер по числу имеющихся на вооружении танков. В заключении Епископос указал на российские самоходные гаубицы 2С19 «Мста-С», которые оснащены продвинутой технологией прицеливания.

Ранее пресс-секретарь делегации Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович пригрозил «пролить кровь» в случае войны с Россией. По его словам, все планы России по войне с Украиной упираются именно в это. Он также отметил, что в Киеве будут «работать по полной, всеми средствами, которые есть у Вооруженных сил Украины (ВСУ)».