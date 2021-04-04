Культура
 
Последние новости
В России пригрозили Украине трибуналом из-за обострения в Донбассе
Вяльбе раскрыла секрет успеха Большунова
Группа националистов попыталась взять штурмом следственный отдел в Москве
Иностранная журналистка назвала главные отличительные черты россиян
В ЛНР мирный житель подорвался на взрывном устройстве военных Украины
Партия Порошенко объявила сбор ветеранов войны в Донбассе
Сын российского миллиардера врезался на внедорожнике в машину федерального судьи
На границе с Дагестаном остановили конный поход кричащих «Ахмат — сила» чеченцев
Обнаружены неожиданные последствия употребления сладких напитков
Новости партнеров
Прослушать новость

Звезда сериала «Воронины» отреагировал на новости о своей госпитализации

Перейти в «Мою Ленту»
Станислав Дужников
Станислав Дужников
Евгений Одиноков / РИА Новости

Звезда сериала «Воронины» Станислав Дужников отреагировал на новости о своей госпитализации. Его слова приводит сайт «360».

По данным телеканала, Дужникова удивили заявления о том, что он попал в больницу. «Я вообще не знаю, откуда у вас эта информация. Никак прокомментировать не могу», — отметил артист.

В субботу, 4 апреля, в российских СМИ появились новости о том, что Дужникова госпитализировали в среднетяжелом состоянии. «Комсомольская правда» написала, что у актера на фоне коронавируса развилась пневмония, при этом заболевание якобы осложнено гипертонией, панкреатитом и бронхитом.

Журналисты РЕН ТВ сослались на бывшую жену актера Кристину Бабушкину. «Все хорошо, он для профилактики лежит в клинике. Подышит, поставит капельницы. Ожидаем, что скоро выпишется», — заявила она.

47-летний Станислав Дужников — российский актер, известный по роли Лени Воронина в сериале «Воронины». В 2018 году он удостоился звания заслуженного артиста России. 

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Звезду «Ворониных» удивили сообщения о своей госпитализации
Звезда «Ворониных» высказался против эмансипации женщин
Звезда «Ворониных» раскрыл причину закрытия сериала
Звезда «Ворониных» рассказала о заработках актеров
Другие материалы рубрики
КультураПартнерский материал

Совсем опопсели

Кто получил «Грэмми» в 2021 году и кто заслуживает премию на самом деле
14:0730 марта

«Мертвые души» Гоголя в инсценировке Булгакова покажут в Малом театре

13:3630 марта

Моргенштерн подарил возлюбленной на 21-летие машину и пять миллионов рублей

13:1330 марта

Раскрыто время выступления России на «Евровидении»

Культура00:0210 марта

На максималках

Откровенные клипы, вопли и оглушающие басы: как звучит гиперпоп и почему это «музыка будущего»
12:5930 марта

Деми Ловато совершила каминг-аут

12:1530 марта

Возлюбленная Фредди Меркьюри вспомнила момент осознания его гомосексуальности

12:1630 марта

В Третьяковке покажут работы соцреалистов по случаю 300-летия Кузбасса

Культура00:01 8 марта

«Она влюбилась в нее, как другие девочки влюблялись в парней»

Вопросы, страхи и признание: история девушки, которая рассказала о своей ориентации родителям
11:3130 марта

Найшуллер уговорил продюсеров «Никто» заменить южнокорейских злодеев русскими

11:0030 марта

Кейт Уинслет сравнила съемки гетеросексуальных и лесбийской сцен секса

10:1930 марта

Шэрон Стоун увеличили грудь без ее согласия

Россия
«За Садовым кольцом — там Россия»
Можно ли понять «загадочную русскую душу» с помощью науки? Отвечает ученая
«Земля на главной улице еще шевелилась»
 
Как изменится жизнь россиян с 1 апреля
Новые правила экзамена на права, повышение пенсий и стоимости сигарет: главное о переменах в стране
Противовирусные действия
Советы медиков о борьбе с опасными инфекциями
Все материалы
Мир
Раскрыты подробности перестрелки с участием чеченцев в Стамбуле
«Либо убей, либо погибни»
Яды, бомбы, интриги. Как легендарная разведка «Моссад» 70 лет устраняет врагов еврейского государства?
Сотни людей пропали во время протестов в Мьянме
Дары с небес
Как папуасы приняли багаж американской армии за дары богов и создали культ США
Россия потратила 15 миллионов долларов на помощь пострадавшим в Карабахе
Диктатура на минималках
«Корейский Горбачев» остановил репрессии и дал стране свободу слова. Почему его считают диктатором?
США случайно ввели санкции против владельца ресторана и спохватились через месяц
Все материалы
Бывший СССР
Белорусских мужчин отказались пустить на Украину
Потеряли границы
Как грузинские святыни оказались на территории Азербайджана из-за ошибок в советских картах
Украину назвали «настоящим щитом» НАТО
Познер покинул Тбилиси после протестов из-за его визита
Телеведущему припомнили слова о том, что Абхазия никогда не была частью Грузии
На белорусском телевидении высмеяли Зеленского
«Запад бросил белорусскую оппозицию»
Противники Лукашенко впервые не смогли вывести людей на улицы. Можно ли назвать это победой власти?
На Украине рассказали о «выговоре» Байдена Зеленскому
Все материалы
Экономика
Электростанцию в Северном море решили приспособить для спасения планеты
Советский подход
Продуктовые карточки помогли выжить людям в СССР. Могут ли их ввести в России и нужно ли это?
Названы помехи для крупных сделок в России
Клановая экономика
Россия ищет новый путь развития. Почему пример хотят взять с Кореи?
Ядро экосистемы
Как цифровизация изменила банковский сектор
Андрей Костин рассказал молодежи о цифровой революции в банке ВТБ
«Работать меньше за те же деньги»
 
Все материалы
Силовые структуры
Задержан высокопоставленный чиновник Минпромторга
«Там шел настоящий бой»
Россиянин 12 часов отстреливался от спецназа Росгвардии и ФСБ. Что известно о мытищинском стрелке?
Действия бойцов ОМОН на детской тренировке клуба «Ахмат» проверят
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
ФСБ предотвратила теракт «Исламского государства» в Тверской области
В Мытищах спецназ взял штурмом коттедж
Его хозяин отбивался от силовиков 12 часов и погиб после обстрела из гранатомета
«Он свободолюбив и очень опасен»
Как спецназовец ГРУ стал главарем опасной банды и трижды сбежал из-под стражи
Все материалы
Наука и техника
Под пятой Гитлера
Как побежденная Франция выживала в немецкой оккупации: уникальные снимки Второй мировой войны
Передовой обмотчик, ударник коммунистического труда Юрий Павлович Сторожев. 1966 год.«Ордена и звания выпрашивали по любому поводу»
Кто сделал СССР страной героев и почему жизнь в Союзе была сплошным подвигом
Дороже денег
На что способны наушники Apple за 63 тысячи рублей
Все материалы
Спорт
Легкоатлетка Клишина попозировала в купальнике и взволновала фанатов
«Я был смертельно напуган»
В Англии разгорается секс-скандал: тренеры годами насиловали юных игроков «Челси» и «Манчестер Сити»
Российский биатлонист в гонке сломал палку и метнул ее в сторону соперников
Битва неудачников
Битва «Арсенала» с «Ливерпулем» и попытка «Лестера» остановить «Сити» — главные интриги тура АПЛ
Емельяненко рассказал о «наглым образом» отобранном Mercedes от Кадырова
Александра Трусова«Нужно забыть это все как страшный сон»
Трусова уходила к Плющенко за победами. Почему за год до Олимпиады она падает и проигрывает?
Вяльбе заметила на чемпионате России лыжницу в форме сборной Норвегии
Все материалы
Культура
Конфликт расставшихся Олега Майами и Айзы Долматовой попал на видео
На десять девчонок
Чипирование жен, русская магия и чернокожие кошмары: главные сериалы апреля
Жена и дочь Уилла Смита признались в сексуальном влечении к женщинам
«Дальше будет еще труднее»
Илья Лагутенко о выживании в пандемию, любви к русскому рэпу и победе над ленью
Моргенштерн устроился официантом в собственный ресторан и украл огурец
Пропавшую лауреатку премии «Эмми» нашли мертвой под грудой мусора
Элена ЦагринуНародные мотивы
Рок, шансон или Манижа: кто победит на одном из самых скандальных «Евровидений» в истории?
Все материалы
Интернет и СМИ
Говорившие о подсуживании на «Голосе» передумали после иска от Первого канала
«Они все предвзяты»
Как крупнейшие соцсети мира хотели очистить интернет от лжи, но устроили цензуру
Собака отобрала микрофон у корреспондентки в прямом эфире российского канала
Rutube заявил о перезапуске интернет-платформы
«У людей психологический надлом»
Молодые россияне уезжают из России в поисках лучшей жизни. Почему они все чаще возвращаются?
Российский суд оштрафовал Twitter еще на несколько миллионов
Фильм Собчак о скопинском маньяке вызвал скандал в сети
Маньяк в интервью обещал заняться одной из жертв. Теперь Собчак рискует потерять деньги от рекламы
Все материалы
Ценности
Школа изолировала ученика от одноклассников из-за внешнего вида
Леди ГагаЕдиное целое
Как одежда шахтеров и военных заменила женщинам сексуальные платья
Песков высказался о предпочтениях Путина в одежде
«Я плакала и кричала на него»
Как Клинтоны сохранили брак вопреки секс-скандалам и стали одной из самых богатых семей в США
Женщина купила увеличивающие ягодицы легинсы и опровергла их эффект
Новые полупрозрачные комбинезоны популярного бренда вызвали споры в сети
«Комплексы — мое все»
Домогательства, шантаж и булимия: истории моделей об обратной стороне модных съемок
Все материалы
Путешествия
Россиянам разрешили въезд в Хорватию при выполнении одного из четырех условий
«Некоторые живут прямо на земле»
Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
Парусная лодка врезалась в мегаяхту российского миллиардера и попала на видео
«Если вы их найдете, они вас убьют»
Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
Мужчина бросился спасать своих детей в море и погиб на их глазах
«Буквально теряешь голову»
Таинственные пещеры, буйство ароматов и шумные рынки: зачем ехать в Турцию весной
В Крыму приготовились к массовому наплыву туристов уровня времен СССР
Все материалы
Из жизни
Рыбак поймал четырехметровую акулу-людоеда и попал на видео
Альберт Джонсон Уокер«С виду такой добрый и приятный человек»
Как часы Rolex с трупа помогли вычислить хитроумного преступника, годами скрывавшегося от Интерпола
90-килограммовый мужчина ел по пять лепешек в день и похудел на 16 килограммов
Дрессировщик Майк Клиберт с женой и аллигатором на вечеринке для объявления пола«Я сразу подумал: тут нужен аллигатор»
Взорвать отца, разбить самолет и сжечь город: как мир захватила мода на разрушительные вечеринки
Мужчина плюнул в водителя автобуса и угодил в тюрьму
«В вас будут видеть иностранца, даже если вы здесь давно»
История россиянина, который переехал в Чехию и вернулся обратно в Москву
Победитель лотереи не пришел за выигрышем и упустил два миллиарда рублей
Все материалы
Культовый Hummer возрожден в виде внедорожника с гигантским клиренсом
Что можно купить вместо Aurus Senat за 24 миллиона рублей?
Гайд «Мотора» для тех, кто ищет способы потратить целое состояние на автомобиль
Представлен особый Cadillac, сделанный по заказу Ким Кардашьян
Три «пятёрки»: самые интересные BMW E60 в одном видео
Один из этих автомобилей продадут за рубль. Но кто станет покупателем?
АвтоВАЗ нашел способ снизить цену Lada Vesta
Isuzu D-Max: проверяем японский пикап Русским Севером
Кажется, его лишь обновили, но на самом деле построили с нуля
Новая BMW M4 сразилась в дрэге с Mercedes-AMG C 63 и Audi RS5
Все материалы
Дом
Найдены самые дешевые квартиры на турецком побережье Средиземного моря
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
В Московском регионе допустили отказ от льготной ипотеки
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Ярославль увидел преимущество в идее убрать город с банкнот
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Правительство предрекло исчезновение коммунальных квартир
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы