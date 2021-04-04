Жириновский заподозрил Украину в подготовке бомбардировки Киева

Украина способна на крупную провокацию для того, чтобы обвинить Россию. Об этом заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда», передает URA.ru.

Политик заподозрил Украину в подготовке бомбардировки собственных территорий и даже крупных городов, например Киева или Харькова. «Чем больше провокаций будет совершено, тем больше они получат денег. Но провокацию легче осуществить на территории Украины», — объяснил он.

Что за деньги получит Украина и от кого, Жириновский не уточнял.

Отношения Москвы и Киева серьезно ухудшились в последние недели в связи с эскалацией ситуации в Донбассе. В регионе впервые за долгое время наблюдаются артобстрелы, 3 апреля беспилотник украинской армии сбросил бомбы на жилой квартал Донецка, в результате чего погиб ребенок.

В связи с этим председатель Госдумы Вячеслав Володин уже пригрозил властям Киева Гаагским трибуналом и заявил, что все шаги украинского руководства направлены на разжигание конфликта.

Украина же возлагает ответственность за происходящее в Донбассе на Россию. В Киеве заявили, что Москва якобы усилила свое военное присутствие в регионе и стянула к границам части регулярной армии.