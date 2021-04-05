Россияне повально захотели отдохнуть на одном пляжном курорте за границей

Прямые перелеты из России на Сейшельские острова загружены на 99 процентов. Об этом заявила «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По словам Тюриной, на данное направление зафиксирован повальный спрос среди туристов — билеты на апрель и май практически раскуплены, на данный момент в продаже осталось несколько мест на июнь. Отмечается, что сейчас на Сейшелы отправляются два рейса в неделю вместо одного заявленного.

Эксперт добавила, что россияне планируют отдохнуть на пляжном курорте и в период осенних и новогодних каникул — туристы бронируют отпуск заранее, так как хотят перестраховаться. В основном это связано с нехваткой мест в отелях — большинство гостиниц еще не открылись после пандемии, а самые популярные объекты размещения быстро раскупают.

Пресс-секретарь РСТ добавила, что прямых рейсов из Москвы на Сейшелы не было 20 лет, что затрудняло развитие направления. В ноябре 2020 года «Аэрофлот» получил допуск на регулярные рейсы в страну, тем не менее авиасообщение между странами возобновилось только с января. При этом туристам требовалось пройти обязательный карантин.

25 марта Сейшельские острова в Индийском океане объявили об открытии своих границ для туристов со всего мира, в том числе из России. Путешественники смогут въехать в страну при наличии ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 72 часа до прибытия. При условии соблюдения данного правила они смогут сразу заселяться в отели. В то же время туристам придется соблюдать масочный режим и нормы социального дистанцирования.