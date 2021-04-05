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Популярный магазин уличили в продаже одинаковых вещей по разным ценам

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Скриншот: Dorothy Perkins

Популярный интернет-магазин модной одежды Boohoo уличили в продаже одинаковых вещей по разной стоимости. Об этом сообщает BBC.

Согласно расследованию издания, компания Boohoo продавала товары собственного производства сразу нескольким брендам. Известно, что интернет-магазин принадлежит британскому бизнесмену и миллиардеру Махмуду Камани, который также владеет марками PrettyLittleThing, Nasty Gal, MissPap, Karen Millen, Coast and the Warehouse и Oasis.

Выяснилось, что на разных сайтах представлены одинаковые вещи, однако их цена изменяется в зависимости от фирмы. Например, в интернет-магазине Oasis цена серого пуховика с капюшоном составляет 89 фунтов стерлингов (9380 рублей), тогда как в магазине Dorothy Perkins цена той же вещи составляет 65 фунтов стерлингов (6850 рублей). Аналогичная разница в стоимости была замечена и между другими предметами одежды.

Журналисты обратились к представителям компании, чтобы выяснить причину, по которой вещи продаются по разным ценам. «Все бренды группы Boohoo работают независимо друг от друга, поэтому это недопонимание не было преднамеренным. Команды отдельных магазинов не осведомлены о том, что продается у других брендов», — ответила пресс-секретарь Boohoo.

Отмечается, что после обращения издания, интернет-магазины установили одну и ту же цену на одинаковые товары.

В марте доставленная в грязи из интернет-магазина Boohoo новая вещь разозлила клиентку. 19-летняя британская бьюти-блогерша Натали (Natalie) заказала худи стоимостью 19 фунтов стерлингов (две тысячи рублей) на сайте бренда, однако через некоторое время ей доставили товар с грязевыми разводами коричневого цвета.

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