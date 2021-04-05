Российский банк устранил уязвимость в своей системе

Служба безопасности банка «Дом.рф» выявила уязвимость в работе канала дистанционной подачи первичных заявок на получения продукта «Кредит наличными». В рамках оперативных работ она была в короткий срок устранена, в настоящий момент все системы банка функционируют в штатном режиме, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе кредитной организации.

В банке отметили, что потенциально злоумышленники могли завладеть сведениями из первичных заявок с неподтвержденными данными, которые не позволяют получить доступ к счетам клиентов и производить манипуляции с денежными средствами. «Мы хотим подчеркнуть, что конфиденциальность информации о клиентах банка не была нарушена и безопасности их счетов ничего не угрожает. В настоящий момент мы можем с уверенностью сказать, что утечка случилась не из учетных систем банка», — подчеркнули в пресс-службе.

В профилактических целях служба безопасности банка «Дом.рф» проверила целостность работ всех других систем и не выявила нарушений.

В пресс-службе также добавили, что это был первый случай, когда злоумышленникам удалось найти частичный доступ к внешним заявкам банка. Кроме того, службы кредитной организации намерены провести работы по предотвращению распространения данных о желающих получить кредит наличными и уведомить всех клиентов банка об осторожности.