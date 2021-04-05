Букмекеры определили вероятных призеров «Евровидения»

Эксперты определили вероятных призеров песенного конкурса «Евровидение» в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные британских букмекерских контор.

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Согласно доступной статистической информации, наибольшую вероятность победы имеет представительница Мальты, певица Дестини Чукуньере. Шансы на ее триумф оценили в 18 процентов. На втором месте, по мнению букмекеров, может оказаться швейцарский музыкант Джон Мухарремай, также известный как Gjon’s Tears, — у него 13 процентов. У французской артистки Барбары Прави — 11 процентов. В первую пятерку фаворитов конкурса также вошли Италия и Болгария, они набрали по 7 процентов.

Поп-певица Manizha, представляющая на «Евровидении» Россию, по подсчетам экспертов, может занять 14-е место. Вероятность ее победы оценивается в два процента.

В марте текущего года букмекеры назвали потенциального победителя «Евровидения» в 2021 году. Эксперты также прочили первое место на песенном конкурсе певице из Мальты Дестини Чукуньере, которая выступит с песней Je Me Casse.