Букмекеры определили вероятных призеров «Евровидения»

Эксперты определили вероятных призеров песенного конкурса «Евровидение» в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные британских букмекерских контор.
Согласно доступной статистической информации, наибольшую вероятность победы имеет представительница Мальты, певица Дестини Чукуньере. Шансы на ее триумф оценили в 18 процентов. На втором месте, по мнению букмекеров, может оказаться швейцарский музыкант Джон Мухарремай, также известный как Gjon’s Tears, — у него 13 процентов. У французской артистки Барбары Прави — 11 процентов. В первую пятерку фаворитов конкурса также вошли Италия и Болгария, они набрали по 7 процентов.
Поп-певица Manizha, представляющая на «Евровидении» Россию, по подсчетам экспертов, может занять 14-е место. Вероятность ее победы оценивается в два процента.
В марте текущего года букмекеры назвали потенциального победителя «Евровидения» в 2021 году. Эксперты также прочили первое место на песенном конкурсе певице из Мальты Дестини Чукуньере, которая выступит с песней Je Me Casse.