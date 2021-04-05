Чешский журналист высмеял власти страны за страх перед русскими

Журналист Милан Даниэл (Milan Daniel) опубликовал колонку в интернет-издании Časopis argument, где высмеял реакцию властей Чехии на действия Москвы по сотрудничеству с Прагой. По мнению автора, отказ от вакцины «Спутник V» и совместного строительства АЭС нельзя объяснить ничем, кроме страха перед всем русским.

Даниэл заметил, что внутри Чехии законодатели и партии активно требуют отставки министра за намерение привлечь «Росатом» к достройке АЭС «Дукованы». «Нет, таких нам не надо. Эти русские уже построили нам с помощью коллаборационистских чехословацких компаний две АЭС», — саркастично заметил он.

Колумнист шутливо добавил, что в таком случае «сотрудникам чешских компаний опять придется слушать ненавистный русский язык, да еще и благодарить за то, что им дали работу». Он посчитал, что в этом смысле следует брать пример с Украины, приведя в пример закупки более дорогого угля из США.

«Вот с кого нам надо брать пример: русский язык запретить, Россию стереть с карт и из учебников, остановить АЭС», — заметил автор. По мнению Даниэла, «настоящие друзья из-за океана с удовольствием все это нам возместят, и наша дружба станет еще крепче».

«Ах, да, еще эта дрянь, которую называют "Спутником V"... Он подозрителен тем, что на ампулах — надписи на русском языке», — ехидно заметил колумнист. Он добавил, что при этом власти Австрии «купились на эту путинскую уловку» и решили приобрести вакцину.

Časopis argument позиционирует себя как независимое интернет-издание, которое публикует аналитические материалы и колонки о ситуации в Чехии и Словакии. В разделе «Кто мы?» говорится, что ресурс является «гражданским ответом на текущую ситуацию с медиа и информацией» внутри этих двух стран Европы. По словам редакции, финансирование сайта осуществляется через пожертвования граждан.