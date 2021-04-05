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Названы четыре основные причины для смены моторного масла весной

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Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Существует четыре важных фактора для смены моторного масла в весенний период. Их назвал эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин.

Первая причина состоит в том, что за зиму техническая жидкость портится, поскольку мотор работает дольше и с большей нагрузкой из-за постоянных пробок и перегревов. «На минимальных оборотах холостого хода в картер поступает много частиц несгоревшего топлива», — отметил он. Характеристики масла зимой также резко ухудшает попадающий в него водяной конденсат.

Вторая причина — снижение уровня масла. Из-за холодов уплотнения теряют свою эластичность, от чего происходят масляные утечки. «Масла становится меньше — следовательно, одним и тем же частицам приходится больше работать. В итоге масло быстрее стареет и перестает эффективно защищать детали двигателя», — добавил он.

Еще одним фактором для смены моторного масла к весне является потребность автомобиля в жидкости с более высокой вязкостью, нежели зимой. Четвертой причиной эксперт назвал простаивание автомобиля в гараже в зимние месяцы. По его словам, если автомобиль всю зиму простоял в гараже, менять масло необходимо. «Его мотор постоянно "общался" с атмосферой через вентиляцию картера. Моторное масло окислялось, а значит, теряло рабочие свойства», — заключил Колодочкин.

Ранее портал «Автовзгляд» рассказал об основных ошибках автовладельцев. Среди них — установка самодельной защиты, оклейка виниловой пленкой без предварительной подготовки двигателя. Все это может привести к образованию ржавчины.

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