В Белоруссии запретили продавать по ночам корвалол и настойку боярышника

Министерство здравоохранения Белоруссии запретило аптекам продавать в ночное время спиртосодержащие препараты, сообщает kp.by.

Под запрет попали 12 лекарственных средств, в их числе настойки боярышника, валерианы, сердечные капли, корвалол, элеутерококк, настойки пиона и женьшеня, муравьиный спирт. Их нельзя будет приобрести с 21:00 до 8:00.

Пять лет назад подобный запрет уже вводился. Год назад настойку боярышника разрешили продавать в количестве не более одного флакона покупателю.

Летом прошлого года сообщалось, что в российских аптеках выросли продажи спиртосодержащих препаратов, в том числе настойки боярышника.

В декабре 2016 года в Иркутске от отравления средством для ванн «Боярышник» скончались 76 человек. Они употребили его вместо алкоголя.