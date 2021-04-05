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Верховный суд разрешил Трампу банить людей

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Octavio Jones / Reuters

Верховный суд США разрешил бывшему президенту страны Дональду Трампу банить людей в Twitter. Суд отменил решение суда низшей инстанции, посчитавшего неконституционной блокировку Трампом своих критиков, передает CNN.

Свое решение суд объяснил тем, что политик больше не занимает пост президента, поэтому этот вопрос утратил актуальность.

В январе Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, руководство соцсети пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, который предоставит ему слово. Сам политик возвращаться в соцсеть не спешит — по его словам, Twitter «уже не тот».

В конце марта стало известно, что Трамп запустит собственную соцсеть в ближайшие два-три месяца. Политик планирует привлечь в нее десятки миллионов пользователей. Других подробностей не приводится.

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