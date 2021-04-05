В Белоруссии водитель наехал на людей из-за ссоры в кафе

В Белоруссии водитель на автомобиле Audi наехал на людей из-за ссоры в кафе. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

Инцидент случился ночью 4 апреля в Глуске Могилевской области. 34-летний житель Бобруйска в компании знакомого отдыхал в кафе и поссорился с другими посетителями заведения, что стало причиной его агрессивных действий.

«Перед закрытием посетители вышли на улицу. Двое из них сели в Audi и протаранили компанию, стоявшую на тротуаре возле входа. В результате наезда пострадали пятеро мужчин, один из них госпитализирован», — рассказали в МВД.

Водитель попытался скрыться, сотрудники ГАИ начали преследование автомобиля. «Милиционеры неоднократно подавали сигнал об остановке, включая красно-синие маячки и звуковой сигнал. В итоге иномарку удалось остановить в десяти километрах от райцентра», — сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.