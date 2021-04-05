Россияне задолжали почти триллион рублей по кредитам

Общая сумма задолженности россиян по кредитам в марте 2021 года приблизилась к триллиону рублей и составила 976,1 миллиарда. За прошедший год это число выросло на 22 процента или 176 миллиардов рублей, сообщает газета «Известия».

«Рост просрочки, очевидно, связан в том числе и с последствиями пандемии. Определенное ухудшение качества портфелей произошло. Но оно было не таким значительным, как виделось на пике пандемии, и сейчас не выглядит критичным», — пояснили в Центробанке, добавив, что худшего сценария удалось избежать, так как банки не переставали выдавать кредиты и шли на реструктуризацию.

Президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев подтвердил тот факт, что на проблемы с выплатами повлияла эпидемия. По его словам, порядка 70 процентов заемщиков объясняли выход на просрочку ухудшением финансового состояния.

Ранее почти 40 процентов россиян назвали комфортным для семейного бюджета ежемесячный платеж по кредиту не более пяти тысяч рублей. Около 38 процентов готовы отдавать по кредиту 5-15 тысяч рублей в месяц, 17 процентов — от 15 до 25 тысяч рублей. Только шесть процентов респондентов назвали сумму в 25 тысяч рублей комфортной.