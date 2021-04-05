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Защиту «Спутника V» и Pfizer от южноафриканского штамма коронавируса сравнили

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Российская вакцина «Спутник V» защищает от южноафриканского штамма коронавируса лучше, чем препарат Pfizer. Об этом РИА Новости стало известно от источника, близкого к НИЦЭМ имени Гамалеи.

В частности, собеседник прокомментировал публикацию американскими учеными перепринта исследования, согласно которому российская вакцина менее эффективна против штамма из ЮАР, чем против других штаммов. Источник подчеркнул, что работа еще не прошла рецензирование, а у одного из авторов присутствует конфликт интересов, так как он он является участником консультационного совета Pfizer/BioNtech по вариантам коронавируса.

По словам собеседника агентства, вакцина «Спутник V» стала наиболее эффективной по показателям вируснейтрализующей активности в отношении различных штаммов. «Устойчивость к наиболее проблемному южноафриканскому штамму оказалась ощутимо выше, чем у Pfizer», — рассказал он. В случае с британским штаммом коронавируса, который на данный момент наиболее распространен в Европе, и вовсе не обнаружили значимого снижения нейтрализующей активности.

«И только в дополнительном тесте (в котором использовался не живой коронавирус SARS-Cov-2, а суррогатный вирус везикулярного стоматита) авторам препринта удалось увидеть разницу не в пользу "Спутника V" по отношению к южноафриканскому варианту», — подчеркнул источник.

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