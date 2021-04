Миллиардер сменил свой 25-летний частный самолет на самый дорогой лайнер в мире

Австралийский миллиардер, предприниматель и горнодобывающий магнат Эндрю Форрест (Andrew Forrest) сменил свой 25-летний частный самолет на самый дорогой лайнер в мире. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно информации издания, раньше бизнесмен совершал перелеты на джете Global 5000, выпущенном в 1990-м. В период с 2020 по 2021 год Форресту удалось совершить ряд удачных сделок, в результате чего он заработал 1,6 миллиарда долларов (примерно 122 миллиарда рублей). Так, 59-летний мужчина решил приобрести у компании Bombardier частный самолет Global Express 7500, который на данный момент является самым дорогим в мире. Его цена составляет 98 миллионов долларов (почти 7,5 миллиарда рублей).

На сайте компании отмечается, что бизнес-джет данной модели был введен в эксплуатацию в конце 2018 года. В течение 2019-го он получил множество международных наград: премию Aviation Week 2019, награду Robb Report Best of the Best of the Best Business Jet of the Year за 2019 год и награду Red Dot Award 2018 за дизайн продукции.

Новый самолет канадского производства может летать из одного конца света в другой, не останавливаясь для дозаправки. Самолет разделен на четыре отдельные кабины. В салоне единовременно может разместиться до 19 пассажиров. Кроме того, в Global 7500 есть обеденная зона, развлекательный лаундж, спальня, отдельная туалетная комната и полностью оборудованная кухня.

В июне 2020 года стало известно, что предпринимательница Кайли Дженнер потратила более 100 миллионов долларов (более семи миллиардов рублей) за 12 месяцев на недвижимость и частные самолеты. В частности, ко дню рождения дочери она приобрела частный самолет Global Express Jet и обустроила его аттракционами и надувными замками. Кроме того, за 36,5 миллиона долларов (два миллиарда рублей) Дженнер купила поместье в Калифорнии, а также участок земли рядом со своим домом в Хидден-Хилс за 15 миллионов долларов (один миллиард рублей).