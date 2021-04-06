Объявлена дата премьеры финального сезона «Ходячих мертвецов»

Объявлена дата премьеры финального сезона сериала «Ходячие мертвецы». Первый эпизод заключительной части постапокалиптического сериала будет показан 22 августа 2021 года на телеканале AMC, сообщает The Hollywood Reporter.
Отмечается, что 11-й сезон проекта будет состоять из 24 серий и завершится до конца следующего года. Шоураннеры пообещали фанатам больше захватывающих событий, интригующих историй и новых локаций.
«Ходячие мертвецы» — американский телесериал, повествующий о приключениях небольшой группы выживших людей во время зомби-апокалипсиса. Шоу было создано Фрэнком Дарабонтом и основано на одноименной серии комиксов. Первый эпизод был показан 31 октября 2010 года.
30 марта текущего года были обнародованы трейлер и дата выхода пятого сезона мультсериала «Рик и Морти». Премьера продолжения фантастического шоу намечена на 20 июня 2021 года.