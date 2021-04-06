Фанаты разглядели тайный смысл в обуви Ким Кардашьян на новом фото

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян поделилась новой фотографией в спортивном костюме и удивила поклонников. Соответствующий пост и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 40-летняя знаменитость позирует в желтых кроп-топе и легинсах с собранными в хвост волосами. Свой образ она дополнила еще не выпущенными в продажу сандалиями бренда своего бывшего мужа, рэпера и дизайнера Канье Уэста, Yeezy. «Поздравляю всех с Пасхой!» — подписала она пост, который набрал 4,3 миллиона лайков.

Фанаты телезвезды разглядели на ее новом снимке тайный смысл и сочли, что она таким образом поддержала экс-супруга. Они принялись обсуждать внешний вид предпринимательницы в комментариях. «Ким все еще продвигает Yeezy от Канье», «Черт, Ким получила все невыпущенные Yeezy», «Как тебе идет желтый!», «Мне нравится, что ты до сих пор носишь Yeezy», «Отлично выглядишь!» — писали юзеры.

19 февраля Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом после семи лет брака. Отмечается, что у пары есть брачный договор, который никто из них не оспаривает. В частности, телезвезда попросила о совместной юридической и физической опеке над четырьмя общими детьми.