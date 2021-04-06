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Российский школьник найден мертвым после принятия ванны

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Волгограде 13-летний школьник найден мертвым после принятия ванны. Об этом сообщает портал V1.RU со ссылкой на региональный Следственный комитет.

По данным следствия, тело ребенка обнаружили в квартире на улице Урюпинской Советского района Волгограда. Мальчик ушел принимать ванну, а спустя 20 минут мать обнаружила его в бессознательном состоянии. Во время происшествия она находилась в квартире и занималась домашними делами.

Семья погибшего мальчика характеризуется положительно. Следователи устанавливают причины и обстоятельства смерти ребенка.

Ранее мертвым был найден подросток из Иваново. Тело 13-летнего школьника было обнаружено с признаками насильственной смерти, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. Подросток ушел из дома 23 февраля. Последний раз его видели в городском магазине.

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