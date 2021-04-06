Эстонцы потребовали от немцев компенсацию за «700 лет рабства»

Эстонское национал-консервативное издание Uued Uudised (UU) обратилось к властям республики с предложением потребовать от Германии компенсацию за «оккупацию» национальных земель немецкими рыцарскими орденами в течение 700 лет.

Как полагают журналисты, в современном западном обществе существует тренд на покаяние перед потомками бывших рабов, им принято выплачивать большие компенсации. «Такие новости приходят из американской Калифорнии и из других мест. Пособия также выплачиваются коренным народам Австралии и Новой Зеландии», — говорится в публикации.

Авторы публикации утверждают, что эстонцы на протяжении семи веков также страдали от оккупации немецких рыцарей, «которые держали их в унизительных условиях». «Эстония по-прежнему полна крепостей, построенных иностранными войсками», — считает автор.

В связи с этим они предложили действующему немецкому правительству публично извиниться перед прибалтийскими народами за вооруженные конфликты в Прибалтике, в том числе за битву Мадисева 1217 года, в которой войска немецких меченосцев разбили объединенное эстонское ополчение. «Рабство эстонцев является вполне реальной исторической несправедливостью, мы требуем свою собственную долю», — резюмировали в UU. Руководство Эстонии пока никак не отреагировало на призыв.

Территория современной Эстонии была включена в состав земель немецких военно-монашеских орденов после Ливонского крестового похода в начале XII века. Позже она в разное время переходила под покровительство Дании, Швеции и России.

Ранее постоянный автор UU и советник парламентской фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Юри Кукк обвинил украинских трудовых мигрантов в ответственности за русификацию страны и сравнил республику с российской Мордовией. Он подчеркнул, что наблюдает в отдельных регионах Эстонии «стремительную русификацию», и высказал мнение, что приезжие «славянские гастарбайтеры» должны общаться с местными исключительно на английском языке.