Родившую от школьника россиянку приговорили к колонии

В Березниках Пермского края 32-летнюю россиянку, родившую от школьника, приговорили к году и восьми месяцам колонии. Об этом сообщает портал 59.ru.

По версии следствия, в ноября 2018 года женщина напоила 12-летнего мальчика и вступила с ним в интимную связь. Вплоть до июня 2020 года россиянка убеждала его продолжать с ней половые отношения, угрожая покончить жизнь самоубийством или рассказать обо всем матери школьника. «Мальчик приезжал к ней. Его отпускали погостить на каникулы к другу, ее сыну. Никто не мог и подумать, [что произойдет что-то плохое]», — рассказала порталу знакомая семьи потерпевшего.

После того как подросток заблокировал женщину во всех социальных сетях, она стала звонить его родителям. Заподозрив неладное, те заставили сына рассказать правду, после чего подали заявление в полицию.

Следователи установили, что в 2020 году россиянка родила от школьника дочь — их родство подтвердил анализ ДНК.

Женщину признали виновной по части 2 статьи 135 («Развратные действий в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»), части 3 статьи 134 («Половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста»), части 1 статьи 134 («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста») УК РФ.