Россиянин столкнул пассажира метро на рельсы и попал на видео

Пассажир московского метрополитена начал драку с другим мужчиной и столкнул его на рельсы на станции «Сокольники», сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

Ведомство опубликовало запись с камер видеонаблюдения, которые засняли происходившее. На кадрах видно, как человек валит на пол россиянина и пинает его ногами. Потом он начинает тащить его к путям и сталкивает вниз. В следующей сцене пострадавший пошатывается и идет по рельсам.

В полиции отметили, что 39-летний нападавший пытался скрыться, но был задержан. По предварительным данным, он сам спровоцировал конфликт. Полицейские помогли пострадавшему выбраться на платформу до приезда поезда. Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.