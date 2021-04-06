Названа стоимость самой дешевой комнаты Москвы в аренду

Эксперты в сфере недвижимости назвали стоимость самой дешевой комнаты в Москве, за исключением Зеленограда. За выгодный вариант придется отдавать от десяти тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование компании «Инком-Недвижимость».

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Аналитики привели в пример три недорогих варианта. Самый дешевый из них расположен в трехкомнатной коммунальной квартире на Бойцовой улице в районе Богородское. Дом находится примерно в семи минутах ходьбы от станции метро «Бульвар Рокоссовского».

Бюджетный вариант нашелся в 20 минутах от станции метро «Выхино» — за 11 тысяч рублей можно арендовать комнату в коммунальной «двушке» на улице Вешняковской. 12 тысяч рублей в месяц просят за комнату квартиры в районе Гольяново. Жилплощадь придется делить с собственниками и их родственниками.

В ноябре 2020 года эксперты «Объединенной группы риелторских компаний» определили цены самых дешевых комнат столицы. Тогда средняя стоимость комнаты в Москве достигла 4,22 миллиона рублей. Наиболее выгодные варианты располагались в Новомосковском и Южном округах столицы и стоили от 2,19 миллиона рублей.

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