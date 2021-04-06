Обвиняемый в убийстве жены главный нефролог Петербурга уволился

Главный нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков, обвиняемый в убийстве своей супруги, уволился с должности главного внештатного специалиста городского комитета по здравоохранению, сообщили во вторник в пресс-службе комитета, передает ТАСС.

«На основании личного заявления, поступившего в комитет по здравоохранению, главный внештатный специалист-нефролог Александр Земченков освобожден от занимаемой должности», — отметили в учреждении. Новый специалист на данную должность будет назначен в ближайшее время.

Ранее Александр Земченков оправдался за убийство своей жены. Он заявил, что не хотел убивать супругу.

По информации следствия, 23 февраля 2010 года Земченков поссорился с женой и убил ее. Тело женщины он расчленил и выбросил в мусорные контейнеры. Чтобы отвести от себя подозрения, он обратился с заявлением о пропаже супруги в полицию, уверяя, что та ушла из дома и пропала без вести. Через несколько месяцев после преступления Земченков съехался с новой возлюбленной.