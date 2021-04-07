Украинский посол возмутился статьей в австрийской газете о войне в Донбассе

Посол Украины в Австрии Александр Щерба возмутился тем, что австрийская газета Der Standard в своей статье назвала конфликт в Донбассе гражданской войной. Об этом сообщает Obozrevatel.

Материал называется «Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война».

«Украинская земля. Российские флаги, солдаты и оружие — с одной стороны, украинские — с другой. Но это не оккупация, а "гражданская война" для Der Standard», — отреагировал на публикацию Щерба.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Берлин должен помочь Киеву вернуть Крым.

Он пояснил, что во время Великой Отечественной войны немцы убили миллионы украинцев, в том числе во время боев за Крым и последующих этнических чисток на полуострове.

«Моральный долг Федеративной Республики исходит из исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию», — подчеркнул дипломат.