Игги Азалия показала присланные поклонниками непристойности

Рэперша Игги Азалия показала сообщения, которые поклонники присылают ей в личной переписке в Instagram. Артистка выложила видео со скринами переписок в TikTok.

Фанаты, в частности, предлагали исполнительнице выйти за них замуж, подружиться с ними, неоднократно признавались ей в любви, делали комплименты и писали различные непристойности. В одной из переписок интернет-пользователь признался, что хочет поцеловать внутренности ее ануса.

Некоторые, получив в ответ на комплименты молчание, начинали критиковать музыку Азалии. Один из поклонников предложил заплатить рэперше 15 тысяч долларов за то, чтобы она с ним пообщалась.

В мае 2019-го сообщалось. что Азалию разозлили пошлые комментарии мужчин под ее обнаженными фото, которые слили в сеть. Она назвала их реакцию на утечку мерзкой.