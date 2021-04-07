Названа причина смерти народной артистки России Ольги Пашковой

Названа причина смерти народной артистки России, актрисы Малого театра Ольги Пашковой. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на директора учреждения Тамару Михайлову.

«Для нас это тоже было неожиданностью, все началось в августе. Она потеряла сознание на репетиции. Она не болела. Потом выяснилось, что у нее онкология», — рассказала руководительница Малого театра. Михайлова отметила, что артистка продолжала трудиться несмотря на болезнь.

В среду, 7 апреля стало известно, что народная артистка России Ольга Пашкова скончалась на 56-м году жизни.

Пашкова окончила училище имени Щепкина в 1987-м, после чего стала служить в Малом театре, где она сыграла в нескольких десятках постановок. В 2006 году ей было присвоено звание народной артистки России. Актриса также известна по таким фильмам, как «Бесы», «Оно» и «Сказ про Федота-стрельца».