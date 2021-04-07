Российский охранник из-за ссоры убил коллегу во время рабочего инструктажа

Охранник из Нижнего Новгорода убил своего 23-летнего коллегу из-за ссоры во время рабочего инструктажа для сотрудников предприятия. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Отмечается, что мужчина выстрелил в сотрудника логистической компании Brinks, тот скончался на месте. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Полиция уточняет причины и обстоятельства перестрелки.

Ранее сообщалось, что в московской школе женщина убила охранника 8 марта. Она нанесла ему ножевые ранения, от которых тот скончался на месте. Известно, что охранник сам пригласил ее в школу. Подозреваемую в убийстве задержали.