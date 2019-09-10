Следствие обвинило серийного налетчика в двух убийствах и краже миллионов

Следователи предъявили обвинение в разбое и убийстве 48-летнему мужчине, напавшему с ружьем на инкассаторов в Химках. Об этом во вторник, 10 сентября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель подмосковного главка Следственного комитета (СК) Евгения Кирюшина.

По данным следствия, 20 января 2017 года вооруженный ружьем обвиняемый напал на инкассатора и сотрудника ЧОП, забравших деньги для инкассации из торговой точки в ТЦ «Лига» в подмосковных Химках. Подозреваемый отрыл огонь и убил охранника, а инкассатору удалось укрыться от огня, сохранив деньги. Налетчик скрылся.

До этого — 12 ноября 2014 года — подозреваемый открыл огонь из ружья по перевозившему деньги сотруднику частного охранного предприятия (ЧОП) у входа в магазин «Ашан» в поселке Андреевка Солнечногорского района Московской области. Охранник погиб, а нападавший скрылся суммой не менее восьми миллионов рублей. По данному факту были возбуждены уголовные дела об убийстве, разбое и незаконном обороте оружия.

По словам Кирюшиной, мужчину удалось задержать после нападения на отделение банка в Москве. Он дал подробные показания. В его доме было найдено ружье и патроны. В том числе, идентичные с гильзами, изъятыми с мест нападений в Химках и Солнечногорском районе.

Она добавила, что мужчина обвиняется еще в трех нападениях на сотрудников банков в Москве и Московской области — в 2017, 2018 и 2019 годах. Тогда ему удалось похитить более 4 миллионов 800 тысяч рублей, свыше 40 тысяч долларов и более 37 тысяч евро.

Кирюшина добавила, что эти уголовные дела находятся в производстве органов полиции, материалы по ним уже запрошены следственными органами СК по Московской области.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, ружье и большой запас патронов были обнаружены в доме подозреваемого в садовом товариществе «Солнечное» Солнечногорского района. Тайник был сделан под полом комнаты на втором этаже. Он добавил, что в общей сложности обвиняемым было похищено не менее 20 миллионов рублей.

10 сентября сообщалось, что в Новосибирске был задержан мужчина, ограбивший риелтора, притворившись потенциальным клиентом.

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