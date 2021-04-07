Московские коммунальщики научили американцев справляться с суровыми зимами

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По словам Бирюкова, прошедшая зима стала «проверкой на прочность» для коммунальных служб столицы. Однако за это время сбоев не произошло. Московские специалисты поделились профессиональным опытом с зарубежными коллегами. Недавно к ним обращались коммунальщики из Техаса с просьбой рассказать о работе энергосистемы, резервировании ресурсоснабжения и доставке продуктов питания в сложных погодных условиях.

Бирюков назвал несколько советов, которые представители столичных служб дали американцам. «Посоветовали: создавайте систему, комплексно подходите к развитию инфраструктуры, применяйте новейшие инновационные технологии. Сформируйте необходимое количество собственной техники, аварийных бригад, ну и, конечно, людские ресурсы. Ведь именно благодаря дорожным рабочим, специалистам ручного труда, кровельщикам, энергетикам и другим профессиям, работа которых не особо заметна в обычной жизни, у людей в домах есть свет, вода и тепло. В этом и есть наш секрет», — пояснил заммэра.

В феврале 2021 года на Техас обрушилась непогода, из-за чего регион фактически накрыл небывалый коллапс. Местная энергосистема не справилась с рекордно низкими температурами, в итоге без тепла и света остались 4,5 миллиона домохозяйств. Сложившаяся ситуация выявила существенные недостатки в системе снабжения Техаса ресурсами. Власти штата призвали провести проверку в отношении совета, занимающегося обеспечением региона электроэнергией.

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