Минздрав заявил о меньшем числе побочных эффектов вакцины от COVID-19 у пожилых

Пожилые хорошо переносят вакцинацию, заявила главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Национального медицинского исследовательского университета имени Пирогова Ольга Ткачева. Ее слова приводят «Известия».

Специалист отметила, что у молодых чаще, чем у пожилых могут возникать кратковременные побочные эффекты, такие как подъем температуры, недомогание, головная боль или боль в месте инъекции. «Одна из возможных причин этого феномена в том, что в пожилом возрасте иммунная система в ответ на введение чужеродного антигена реагирует не так бурно, как в молодом возрасте», — сказала она.

Ткачева добавила, что эффективность вакцинации у пожилых такая же высокая, как и у молодых людей.

В феврале стали известны результаты испытаний вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» на пожилых россиянах. Заместитель генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра-разработчика «Вектор» Татьяна Непомнящих сообщила, что итоги оказались положительными, у пациентов не было нежелательных реакций — в основном они жаловались на небольшую болезненность в месте инъекции либо не жаловались вообще.