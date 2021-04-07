Стала известна судьба зоопарка стрелка из Мытищ

Стала известна судьба зоопарка, который мытищинский стрелок Владимир Барданов держал у себя на участке. Двух зверей уже забрал глава крестьянского хозяйства Сергей Рогожин, однако с остальными животными возникли трудности, сообщает телеканал «360».

Выяснилось, что документы у Барданова были только на медведей. Как заявили специалисты, содержание такого зоопарка на придомовом участке нарушает законодательство. По словам юриста Дмитрия Аграновского, отсутствие документов может указывать на то, что животные были ввезены контрабандой.

Он также отметил, что содержать диких зверей дома нельзя ни в каком случае, даже если для них попытались создать условия, похожие на зоопарк или цирк.

Кроме того, учредитель Общероссийского общественного движения «НЕТОВАР» Жанна Белоусова добавила, что зверей можно будет переместить с участка, если к делу подключатся волонтеры и станции по борьбе с заболеваниями животных.

Ранее в правоохранительных органах раскрыли причину страсти стрелка к хищникам. По словам источника, Барданов периодически сдавал свой дом вместе с зоопарком в аренду для съемок. На его участке жили кабан, два тигра, медведь, пума, козы, цесарки, курицы, павлин.

Барданов устроил стрельбу утром во вторник, 30 марта. Сотрудники ФСБ и МВД пришли к нему для проверки сообщения о причастности к незаконному обороту оружия. 61-летний мужчина открыл огонь из автомата и бросил две гранаты из окна, как только силовики оказались на его территории. Затем он забаррикадировался в доме и продолжил стрельбу. Силовики приступили к штурму. В результате Барданов погиб при пожаре — дом он якобы поджег сам. На территории его участка нашли домашний зоопарк.