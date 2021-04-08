Тренер показала способ выглядеть подтянуто на фото и разоблачила фитнес-блогеров

Персональный тренер раскрыла способ позирования, при котором любая фигура будет выглядеть подтянутой на фото, и разоблачила фитнес-блогеров. Соответствующий ролик появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах Джорджина Кокс (Georgina Cox) стоит в черном нижнем белье спиной к камере. Для того, чтобы получить на снимке спортивное тело, женщина подтянула трусы, напрягла мышцы ягодиц, выпрямила осанку и сделала глубокий вдох. Пост набрал 185 тысяч лайков.

В описании к публикации спортсменка написала, что нужно быть внимательнее к контенту в соцсетях. «Как только я начала заниматься в тренажерном зале, я стала следить за многими фитнес-блогерами и удивлялась их чересчур быстрой "трансформации". Я верила каждому их слову. Эти снимки, которые должны были меня мотивировать, только заставляли меня сомневаться в своей тяжелой работе и приводили к тому, что я постоянно сравнивала свой прогресс с обманчивой картинкой, расстраивалась и думала, что я что-то делаю не так», — призналась она.

Кокс добавила, что не стоит сравнивать собственные достижения с фотографиями в интернете. «Никогда не подвергайте сомнению ваш труд и ваш личный прогресс. Ваше тело до тренировок — это единственное, с чем вы должны себя сравнивать! Старайтесь наполнять свою ленту теми аккаунтами, которые действительно мотивируют вас, вдохновляют и дают возможность быть лучшей версией себя, а не кем-то другим!» — подчеркнула тренер.

Пользователи сети поблагодарили женщину в комментариях. «Это очень важная информация», «Боже, спасибо тебе большое за этот пост! Ты настоящая королева! Нам необходимо напоминать себе о том, что соцсети обманчивы, и наши тела хороши такими, какие они есть!», «Это чистая правда!», «Наконец-то кто-то это сказал!», «Спасибо тебе за то, что ты для нас делаешь», — писали они.

В марте фотограф раскрыла наиболее удачные позы для фото. По словам Бонни Родригес Кшивицки (Bonnie Rodriguez Krzywicki), благодаря правильному положению тела в кадре можно улучшить любой снимок. Например, фотографируясь на пляже в купальнике, эксперт порекомендовала встать на колени, выпрямить спину и отклонить голову назад, чтобы выглядеть стройнее.