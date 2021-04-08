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В России указали на попытки перенести на ее территорию конфликты из СНГ

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Магомедсалам Магомедов
Магомедсалам Магомедов
Фото: Алексей Никольский / ТАСС

В 2020 году конфликтные события, произошедшие на территории стран СНГ, пытались перенести в Россию. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов на совещании по реализации стратегии государственной национальной политики РФ до 2025 года, передает ТАСС.

По словам Магомедова, речь идет о ситуации в Белоруссии и Киргизии, а также нагорнокарабахском конфликте.

«Фактически предпринимались попытки переноса конфликтных ситуаций на территорию России и придания им этнического акцента», — заявил он. Магомедов добавил, что необходимо направлять усилия на профилактику подобных эскалаций.

В феврале 2021 года президент Владимир Путин заявил, что влияние России в СНГ растет при всех сложностях. По его словам, страну будут «оттаскивать» от этого и ситуация вызывает беспокойство.

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